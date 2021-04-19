futebol

Grêmio joga bem, vence o Novo Hamburgo e reassume a ponta do Gauchão

Tricolor foi melhor ao longo do jogo e voltou a se reencontrar com a vitória...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 21:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2021 às 21:59
Crédito: Montagem LANCE!
Na Arena, o Grêmio amenizou a crise. Com boa atuação de Jean Pyerre e gols de Diego Souza, o Tricolor bateu o Novo Hamburgo por 3 a 1. Com o placar, a equipe voltou a liderança, com 21 pontos. O Noia é o 10º, com 9 pontos.
Calendário
Na rodada final, o Grêmio encara o Ypiranga-RS fora de casa. O Novo Hamburgo mede forças com o São José, em casa.
Show de Jean Pyerre
A etapa inicial foi dominada pelo Grêmio, que apresentou muita intensidade com a bola nos pés. O gol parecia questão de tempo e ele não demorou a sair. Aos 26 minutos, Jean Pyerre acertou um lindo chute de fora da área e abriu o placar. Pouco depois, o armador encontrou Diego Souza, que driblou o goleiro e ampliou. O terceiro só não veio com Matheus Henrique devido ao travessão, que apareceu e impediu o gol.
Pressão do Novo Hamburgo
Nos primeiros minutos da etapa final o Novo Hamburgo conseguiu sair para o jogo e teve duas boas oportunidades. Na primeira, Hélio Paraíba perdeu um gol inacreditável. Pouco depois, Hélio soltou a bomba e Brenno apareceu bem.
Diego Souza
O terceiro gol do Tricolor veio através de Diego Souza. Vanderson invadiu a área e foi derrubado por Chicão, que gerou um pênalti. Na cobrança, o atacante marcou o terceiro.
Novo Hamburgo desconta
O único gol do Novo Hamburgo veio na reta final. Em cobrança de escanteio, Kayron aproveitou a bobeira da zaga do Grêmio e estufou as redes, 3 a 1.
GRÊMIO 3 X 1 NOVO HAMBURGOLocal: Arena Grêmio, Porto Alegre (RS)Data-Hora: 18/4/2021 – 20hÁrbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS)
Público/renda: pagantes/R$ Cartões amarelos: Rodrigues (GRE), Marcão, Elias (NVH)Cartões vermelhos: –Gols: Jean Pyerre (26’/1ºT) Diego Souza (32’/1ºT) Diego Souza (14’/2ºT) Kayron (32’/2ºT) GRÊMIO: Brenno; Vanderson (Rafinha, aos 25/2ºT), Ruan, Rodrigues e Cortez; Thiago Santos (Victor Bobsin, aos 25/2ºT), Matheus Henrique e Alisson (Léo Pereira, aos 43/2ºT); Jean Pyerre (Léo Chú, aos 20/2ºT), Ferreira (Pepê, aos 20/2ºT) e Diego Souza. Técnico: Thiago Gomes.NOVO HAMBURGO: Nicolas, Chicão, Igor, Marcão (Felipe Chaves, aos 33/2ºT) e Rennan; Matheus Bertotto, Rafael Carillo, Elias (Camargo, ao 0/2ºT); Maurinho (Eliomar, aos 43/3ºT), Claudinho (Matheus Lagoa, aos 27/2ºT) e Hélio Paraíba (Kayron, aos 28/2ºT). Técnico: Márcio Nunes.

