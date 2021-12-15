Grêmio inicia reformulação no elenco: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022

O Grêmio iniciou a reformulação no seu elenco. Após a queda para a Série B, a diretoria busca reduzir de forma considerável a folha salarial para 2022. Desta forma, três nomes estão fora dos planos: Cortez, Diego Souza e Rafinha. Em comunicado, o clube anunciou que não fará as renovações de contratos.

CONTRATAÇÕESAté o momento, o Grêmio não firmou acordo com nenhum nome para a próxima temporada. A prioridade era o acerto com Vagner Mancini, que seguirá no comando da equipe em 2022.

JOGADORES NA MIRADe acordo com o vice Denis Abrahão, com a permanência de Vagner Mancini, a expectativa é que o treinador entregue uma lista com possíveis reforços. Mas, a prioridade é liberar alguns jogadores e abrir espaço para investimentos.QUEM SAIUCortez, Diego Souza e Rafinha não vão continuar para a próxima temporada. A diretoria do Grêmio confirmou que não renovará os contratos.

QUEM PODE SAIRCom o orçamento mais baixo, a tendência é que nomes de peso, como Douglas Costa, Miguel Borja, Kannemann, entre outros, não permaneçam no elenco.

TIME-BASE DE 2022Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva e Douglas Costa; Ferreirinha, Alisson e Borja.

DESAFIOS EM 2022O principal desafio do Grêmio para a próxima temporada é a Série B. A diretoria sabe que o clube precisa reagir dentro das quatro linhas e vai em busca do acesso. Além disso, o Tricolor vai trabalhar para manter a sua hegemonia no estadual, que dura quatro anos.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 202226/1 ou 27/1 - Grêmio x Caxias 30/1 ou 31/1 - Brasil de Pelotas x Grêmio 2/2 ou 3/2 -Grêmio x São José 6/2 ou 7/2 - Grêmio x Guarany 9/2 ou 10/2 - Aimoré x Grêmio