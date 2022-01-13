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Grêmio inicia período de 'concentração' na pré-temporada; confira

Elenco do Tricolor fica no CT Luiz Carvalho até o próximo domingo, quando serão liberados para ficar com a família...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 13:48

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 13:48

A pré-temporada do Grêmio nem bem começou e a comissão técnica inicia nesta quinta-feira uma concentração com os jogadores no CT Luiz Carvalho.
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Para evitar novos casos de Covid-19 e proteger os atletas, o grupo de trabalho fica no centro de treinamento até o domingo.
Na programação da comissão técnica, o após a realização do treino do da manhã no domingo, os atletas serão liberados para dormir em casa. Na segunda-feira, todos retornam e ficam concentrados até o fim de semana.
‘Acabamos definindo que nessa quinta faremos alguns dias de concentração. Vamos trabalhar em tempo integral, mas com algumas pausas. No domingo os atletas serão liberados depois do meio-dia, mas depois na segunda retornam e concentram novamente, Isso vai até o final de semana que vem’, declarou o executivo Diego Cerri.
Crédito: VagnerMancinicomandaoGrêmionatemporada2022(FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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