Grêmio inicia período de 'concentração' na pré-temporada; confira

A pré-temporada do Grêmio nem bem começou e a comissão técnica inicia nesta quinta-feira uma concentração com os jogadores no CT Luiz Carvalho.

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Para evitar novos casos de Covid-19 e proteger os atletas, o grupo de trabalho fica no centro de treinamento até o domingo.

Na programação da comissão técnica, o após a realização do treino do da manhã no domingo, os atletas serão liberados para dormir em casa. Na segunda-feira, todos retornam e ficam concentrados até o fim de semana.

‘Acabamos definindo que nessa quinta faremos alguns dias de concentração. Vamos trabalhar em tempo integral, mas com algumas pausas. No domingo os atletas serão liberados depois do meio-dia, mas depois na segunda retornam e concentram novamente, Isso vai até o final de semana que vem’, declarou o executivo Diego Cerri.