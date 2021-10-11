Grêmio informa quem comandará a equipe diante do Fortaleza

Pela sexta partida válida pela equipe principal do Grêmio na temporada 2021, a equipe será comandada por Thiago Gomes em caráter interino diante da demissão de Luiz Felipe Scolari após o revés contra o Santos, no último domingo (10). O jogo em questão será diante do Fortaleza, na próxima quarta-feira (13), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão.>Situação delicada: confira como está a classificação atualizada do BrasileirãoNas outras cinco partidas, o técnico que trabalha no Imortal dirigindo o Time de Transição entre Copa Sul-Americana, Recopa Gaúcha e Campeonato Brasileiro acumulou uma vitória além de dois empates e duas derrotas.