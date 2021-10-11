Grêmio informa quem comandará a equipe diante do Fortaleza

Pela sexta partida válida pela equipe principal do Grêmio na temporada 2021, a equipe será comandada por Thiago Gomes em caráter interino diante da demissão de Luiz Felipe Scolari após o revés contra o Santos, no último domingo (10). O jogo em questão será diante do Fortaleza, na próxima quarta-feira (13), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão.>Situação delicada: confira como está a classificação atualizada do BrasileirãoNas outras cinco partidas, o técnico que trabalha no Imortal dirigindo o Time de Transição entre Copa Sul-Americana, Recopa Gaúcha e Campeonato Brasileiro acumulou uma vitória além de dois empates e duas derrotas.
Em comparação com o time que atuou no fim de semana, Thiago não contará com as presenças do lateral-direito Rafinha, do meio-campista Thiago Santos e de Douglas Costa. Enquanto Thiago e Douglas tomaram o terceiro cartão amarelo, Rafinha foi expulso após o apito final por conta da tentativa de agressão a um dos gandulas na Vila Belmiro.
Desta forma, para compensar as ausências da delegação que seguirá de São Paulo para território cearense, seguirão de Porto Alegre como "reforços" Victor Ferraz, Fernando Henrique e Elias enquanto os suspensos voltam para a capital gaúcha.