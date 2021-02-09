Grêmio goleia o Botafogo e volta a se aproximar do G4; veja a classificação do Brasileirão

Após uma sequência de sete jogos sem vitórias, o Grêmio voltou a somar três pontos no Campeonato Brasileiro e de forma convincente. Afinal de contas, a equipe derrotou o já rebaixado Botafogo por 5 a 2 em pleno estádio Nilton Santos. O resultado coloca o Tricolor com os mesmos 56 pontos do Fluminense e a dois do São Paulo, que fecha o G4.Fluminense e São Paulo ainda entram em campo na 35ª rodada. O Flu encara o Atlético-MG na quarta-feira, 21h30, no Maracanã. O Tricolor Paulista, por sua vez, encara o Ceará, também na quarta, mas às 21h.