Grêmio fica no empate com o Ypiranga e perde o 100% no returno do Gauchão

Na manhã deste domingo, o Grêmio tropeçou diante do Ypiranga. O empate por 1 a 1 deixou o Tricolor na ponta da chave B, com 13 pontos. O time de Erechim é o quinto do grupo A, com três pontos.Na próxima rodada, o Grêmio fecha a sua participação diante do Novo Hamburgo. Enquanto isso, o Ypiranga encara o Caxias.
O jogo
Desde o começo da partida, o Grêmio tomou as rédeas do jogo e na base da pressão tentava abrir o marcador. Aos poucos, o Tricolor conseguia envolver o rival e criar boas chances através de Diego Souza e Geromel.
Apesar da pressão, o gol do Grêmio só veio aos 37 minutos. Cebolinha cruzou, o goleiro Deivyti espalmou e Diego Souza, de sem-pulo, mandou para o fundo da rede, 1 a 0.
Em rara chegada do Ypiranga, o time de Erechim conseguiu o empate. Na bomba de Muriel, a bola pegou na trave e morreu no gol, 1 a 1.
Na etapa final o Tricolor foi só pressão. Em cima do gol da classificação, o Grêmio trabalhava a bola e arriscava chutes de fora da área. Em um deles, Matheus Henrique soltou o pé, a bola desviou em Térik e saiu pela linha de fundo.
Em manhã não tão inspirada, Everton tentou apelar para o lado individual. O camisa 11 tabelou com Jean Pyerre e saiu na cara do goleiro, que fechou o chute de Deivyti.
Nos acréscimos o Tricolor teve a bola do jogo. Everton disparou pela esquerda e tocou para Matheus Henrique. O volante invadiu a área, ficou na cara do goleiro e parou em milagre de Deivyty.
GRÊMIO 0 X 0 YPIRANGALocal: CT Hélio Dourado, Eldorado do Sul (RS)Data-Hora: 26/7/2020 – 11hÁrbitro: Érico Andrade (RS)Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Luiza Reis (RS)
Público/renda: pagantes/R$ Cartões amarelos: Kannemann (GRE), Zotti (YPI)Cartões vermelhos: –Gols: Diego Souza (37’/1ºT) Muriel (43’/1ºT) GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferras, Geromel, Kannemann e Guilherme Guedes; Lucas Silva (Luciano, aos 22/2ºT), Matheus Henrique e Jean Pyerre; Alisson (Pepê, aos 22/2ºT), Everton e Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho.YPIRANGA: Deivity; Muriel, Saimon, Diogo Silva e Henrique Ávila; Tárik (Pedrinho, aos 39/2ºT), Clayton, Clayton e Zotti (Fidélis, aos 27/2ºT); Jean Silva (Fernandinho, aos 15/2ºT), Leison (Reinaldo Dutra, aos 39/2ºT) e Neto Pessoa. Técnico: Paulo Henrique Marques.