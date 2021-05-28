Grêmio fica no empate com o La Equidad e perde os 100% na Sul-Americana

Dono da melhor campanha da fase de grupos da CONMEBOL Sul-Americana, o Grêmio optou por dar chances ao garotos na noite desta quinta-feira, diante do La Equidad, no estádio Bellavista, no Equador, pela sexta rodada do Grupo H. Entretanto, com pênalti desperdiçado por Guilherme Azevedo, e mesmo com vantagem numérica em campo, o placar acabou em 0 a 0.
Com o resultado, o Tricolor, líder da chave, encerrou sua participação com 16 pontos, porém agora terá que esperar seu adversário no mata-mata através de um sorteio. Já a equipe colombiana, com o tropeço, fechou sua campanha na 3ª colocação somando 7 pontos.JOGO INICIA SEM MUITAS EMOÇÕES
Praticamente com o grupo definido, tanto a equipe do Grêmio, quanto a do La Equidad, apenas cumpriam tabela na última rodada. Com isso, testando alguns jovens jogadores, o Imortal não ofereceu muito perigo nos primeiros minutos, finalizando apenas uma vez, em chute cruzado de Guilherme Azevedo. A marcação era muito dura de ambas as partes, dando trabalho ao juiz até meados dos 20 minutos.
DUELO MELHORA NA RETA FINAL DA PRIMEIRA ETAPA
Passado o momento de tranquilidade, o confronto passou a ficar mais acelerado. No entanto, os garotos do Grêmio pareciam não ligar muito para a altitude, imprimindo um forte ritmo em campo. O técnico Thiago Gomes, que possuía apenas três jogadores na reserva, se viu obrigado a queimar uma primeira substituição ao tirar Elias, que saiu machucado por conta de uma dividida com o adversário, entrando Rildo em seu lugar.
Até os acréscimos, algumas chances de gol apareceram. Em uma tentativa, os colombianos deram trabalho ao goleiro Gabriel Chapecó, em uma cobrança de falta de Duarte. Respondendo na mesma moeda, Román acabou errando em um lance, mas a bola sobrou para Rildo, que sem ângulo, acabou chutando para fora mesmo com o gol livre.
LA EQUIDAD TEM JOGADOR EXPULSO E TRICOLOR PERDE PÊNALTI
Com os times voltando a campo para o segundo tempo, apenas o técnico Alexis García acabou optando por uma troca ao tirar Pestaña e colocar em seu lugar Castaño. Porém, o que o comandante não contava é que sua equipe ficaria em desvantagem numérica por conta da expulsão de Omar Duarte, após deixar o cotovelo no rosto de Sarará, logo aos 8 minutos.
Na sequência, a equipe comandada por Thiago Gomes teve a chance de abrir a contagem no Equador. Após pênalti sofrido por Rildo, derrubado na área por García, Guilherme Azevedo bateu no canto direito do goleiro Román, que conseguiu fazer a defesa.
COLOMBIANOS TEM NOVO JOGADOR EXPULSO, MAS IMORTAL NÃO APROVEITA
Realizando mais algumas substituições, o treinador do La Equidad, mesmo vendo sua equipe com menos um em campo, acabou sofrendo mais uma baixa. Desta vez aos 36 minutos, Andrés Correa acabou fazendo falta em Guilherme Azevedo, dando a deixa para o árbitro Marlon Vera aplicar mais um vermelho, deixando a equipe mandante com 9 em campo.
Tentando segurar o resultado sem gols, optou então por colocar o volante Fuentes e o zagueiro Cuero para evitar a pressão por parte do Imortal. No entanto, mesmo com 10 na linha, a equipe brasileira acabou não sendo capaz de encontrar, ao menos, um gol, mantendo o placar zerado.
FICHA TÉCNICALA EQUIDAD x GRÊMIO - FASE DE GRUPOS DA SUL-AMERICANAEstádio: Bellavista, em Ambato (EQU)Data: 27 de maio de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Marlon Vera (EQU)Assistentes: Danny Avila (EQU) e Edison Vasquez (EQU)Cartões amarelos: Pestaña, Duarte e Mena (LEQ) / Fernando Henrique, Emanuel, Victor Bobsin e Rildo (GRE)Cartões vermelhos: Duarte e Correa (LEQ)
LA EQUIDAD (Técnico: Alexis García)Sergio Roman; Jean Pestaña (Castaño, no intervalo), John García, Jefferson Mena (Fuentes, aos 38'/2ºT) e Andrés Correa; Pablo Lima (Salazar, aos 33'/2ºT), Stalin Motta e Daniel Mantilla (Cuero, aos 38'/2ºT); Amaury Torralvo, Hansel Zapata (Carlos Rodríguez, aos 32'/2ºT) e Omar Duarte.
GRÊMIO (Técnico: Thiago Gomes)Gabriel Chapecó; Mateus Sarará, Heitor, Emanuel e Jhonata Varela; Fernando Henrique (Thayllon, aos 34'/2ºT), Victor Bobsin e João Paulo Bitello; Vini Paulista, Guilherme Azevedo e Elias (Rildo, aos 30'/1ºT).