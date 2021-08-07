Grêmio fica mais 'protegido' sob o comando de Felipão

Conhecido por montar boas defesas, Luiz Felipe Scolari faz jus a sua fama dentro do Grêmio e mostra que o time ficou mais ‘protegido’ desde a sua chegada.
No total, o Tricolor disputou oito partidas, onde ficou cinco jogos sem sofrer nenhum gol (Inter, LDU, Fluminense e os duelos contra o Vitória).
No total, o Grêmio levou apenas quatro gols, sendo dois deles no jogo contra a LDU, pela Copa Sul-Americana.
Chapecoense
Agora, a meta é permanecer com o sistema defensivo forte diante da Chape na rodada do Brasileirão para ficar mais perto de sair do temido Z-4.