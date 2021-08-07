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futebol

Grêmio fica mais 'protegido' sob o comando de Felipão

Tricolor disputou oito partidas com o treinador e saiu de campo sem sofrer gols em cinco partidas...
LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 20:35

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 20:35

Crédito: Lucas Uebel / Gremio
Conhecido por montar boas defesas, Luiz Felipe Scolari faz jus a sua fama dentro do Grêmio e mostra que o time ficou mais ‘protegido’ desde a sua chegada.
No total, o Tricolor disputou oito partidas, onde ficou cinco jogos sem sofrer nenhum gol (Inter, LDU, Fluminense e os duelos contra o Vitória).
No total, o Grêmio levou apenas quatro gols, sendo dois deles no jogo contra a LDU, pela Copa Sul-Americana.
Chapecoense
Agora, a meta é permanecer com o sistema defensivo forte diante da Chape na rodada do Brasileirão para ficar mais perto de sair do temido Z-4.

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