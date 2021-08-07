Grêmio fica mais 'protegido' sob o comando de Felipão

Crédito: Lucas Uebel / Gremio

Conhecido por montar boas defesas, Luiz Felipe Scolari faz jus a sua fama dentro do Grêmio e mostra que o time ficou mais ‘protegido’ desde a sua chegada.

No total, o Tricolor disputou oito partidas, onde ficou cinco jogos sem sofrer nenhum gol (Inter, LDU, Fluminense e os duelos contra o Vitória).

No total, o Grêmio levou apenas quatro gols, sendo dois deles no jogo contra a LDU, pela Copa Sul-Americana.

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