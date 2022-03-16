Grêmio felicita Adilson Batista por aniversário de 54 anos de idade

Através das redes sociais, o Grêmio fez questão de prestar sua homenagem ao aniversário do ex-jogador e técnico do clube, Adilson Batista, que completa nesta quarta-feira (16) 54 anos de idade.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSComo atleta do Imortal, Adilson exerceu, além de seu futebol destacado no sistema defensivo, papel de liderança que lhe rendeu a braçadeira de capitão e a possibilidade de levantar seis títulos entre 1995 e 1996: Brasileirão, Libertadores, Recopa Sul-Americana, duas vezes o Gauchão e também a extinta Sanwa Bank Cup, disputada contra o campeão da Liga Japonesa. Na época em que Adílson conquistou a taça, o adversário foi o Tokyo Verdy.

Além da trajetória como atleta, Adilson Batista também chegou a trabalhar no Grêmio como treinador entre os anos de 2003 e 2004. Depois de uma campanha ruim na primeira edição de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, ficando apenas um ponto acima do Fortaleza (na época, um dos rebaixados), bastaram quatro partidas no início da temporada seguinte para que ele deixasse o comando da equipe.

Depois de rodar o Brasil e ter passagem bastante destacada como treinador no Cruzeiro, Adilson ficou por dois anos sem clube onde, em meio a esse distanciamento do mercado, chegou a sofrer um infarto e passou por dois procedimentos de cateterismo emergenciais.

Devidamente recuperado, assumiu recentemente o comando do Londrina onde estreou bem, vencendo por 1 a 0 o Athletico na abertura das quartas de final do Campeonato Paranaense