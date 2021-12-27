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futebol

Grêmio faz 'jogo duro' e diz que tentará acordo com Douglas Costa

Atlético-MG está interessado no jogador, que tem contrato de empréstimo da Juventus ao Tricolor até dezembro de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 17:31

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 17:31

O Atlético-MG tem avançado nas negociações para contar com o atacante Douglas Costa, que tem vínculo com o Grêmio até o fim de 2022, e está emprestado pela Juventus-ITA. O jogador dificilmente vai seguir no Tricolor Gaúcho, pois tem alto salário (1,2 milhão mensais), além de um desgaste intenso com clube a torcida por conta de problemas extracampo, Mas, a missão de trazer o jogador pode ser dificultada pelo Grêmio. Em entrevista à rádio Guaíba, de Porto Alegre, o vice-presidente vice-presidente de futebol gremista, Dênis Abrahão, disse que a vontade de Douglas vai determinar seu destino. -Vamos sentar e construir um bom negócio para o jogador e para o Grêmio. O Grêmio quer saber o que ele quer. Vai ser olho no olho... Ele vai colocar a vontade dele, nós vamos colocar a nossa vontade e vamos chegar a um acordo. Vamos construir uma situação de melhorias para todos- disse Abrahão. Douglas Costa voltou ao Grêmio este ano, depois de rodar por grandes equipes da Europa. O atacante, revelado pelo time gaúcho, não teve bom desempenho em campo, tendo problemas com lesões e polêmicas, como querer se casar na mesma semana de um jogo decisivo, que poderia evitar o rebaixamento do Grêmio, diante do Atlético-MG. -Temos que construir algo interessante e inteligente para as partes. Não vamos rescindir contrato, ele é um excelente jogador. Vamos conversar, ele é o mandatário do processo, e a gente não quer fingir que a gente gosta do jogador e o jogador gosta da gente. Se ele se enquadrar no nosso conceito, muito bem. Caso contrário, passe bem- explicou.
Crédito: Douglasencerrou2021deformaconturbadanoGrêmioeseualtosaláriodeveimpedí-lodeseguirnotimegaúcho-(LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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