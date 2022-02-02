Grêmio faz 'estreia' com a força máxima no Gauchão batendo o São José

Recebendo na ensolarada tarde de quarta-feira (2) o São José pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho, o time do Grêmio usou as principais peças do seu elenco pela primeira vez na temporada de 2022 e saiu de campo com uma vitória por 2 a 1, gols marcados por Campaz e Diego Souza.>Como fica a tabela de classificação do Campeonato GaúchoQUE CATEGORIA!

Aos cinco minutos de partida e em meio a um clima que já se formava de domínio por parte da equipe gremista, o colombiano Campaz esbanjou categoria na batida com o pé esquerdo. Em posicionamento próximo ao lado esquerdo da meia-lua, o camisa 7 bateu tirando a força da bola e mandando bem perto do ângulo do arqueiro Fábio que até pulou, mas não teve chance de defesa.

REAÇÃO TÍMIDA

Precisando ter uma atitude mais ofensiva diante da abertura precoce do placar por parte dos visitantes, o Zequinha bem que tentou adiantar suas linhas de marcação e reter por maior tempo a posse de bola. Porém, errando muitos passes, os visitantes acabaram, na verdade, abrindo ainda mais espaços para o adversário que, diante da falta de precisão na hora de finalizar, tampouco conseguiu ampliar a vantagem na Arena no primeiro tempo.

VOLTOU COM TUDO!​Da mesma forma que o tento do Grêmio aconteceu logo no início da partida, a volta dio intervalo teve o São José marcando rapidamente a sua igualdade. Depois de escanteio cortado parcialmente por Diogo Barbosa, a bola novamente voltou para a área onde, depois do desvio na primeira trave, o zagueiro Bruno Jesus tocou meio sem jeito, porém tirando de Gabriel Grando.

DE NOVO NA FRENTE

O gol até ajudou no aspecto da confiança do Zequinha que começou a se soltar bastante na criação de jogadas, tendo uma boa chance de virar o marcador em outro lance envolvendo erro de Diogo Barbosa. Todavia, quem acabou marcando de novo foi o Grêmio na jogada rápida, de contra-ataque, com Ferreira acionando Campaz e o colombiano dando um passe açucarado onde Diego Souza, com o gol vazio, só tocou pras redes aos 19 minutos.

FINAL ABERTO

Com as alterações que ocorreram na etapa complementar, a partida ganhou um contorno mais aberto onde o Tricolor até tinha espaço para buscar as jogadas de contra-ataque. Entretanto, parecia mais concentrada em fechar os espaços e não deixar com que o São José exercesse qualquer pressão na reta final do embate que, efetivamente, terminou com vitória gremista.FICHA TÉCNICA​GRÊMIO x SÃO JOSÉ

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Data e hora: 02/02/2022 - 16h30 (de Brasília)Árbitro: Erico Andrade de CarvalhoAssistentes: Maurício Coelho Silva Penna e Fagner Bueno Cortes​Cartões amarelos: Bruno Alves (GRE); Bruno Jesus (SAO)Cartões vermelhos:

GOLS: Campaz (5'/1°T) (1-0), Bruno Jesus (2'/2°T) (1-1), Diego Souza (19'/2°T) (2-1)

GRÊMIO (Técnico: Vagner Mancini)

Gabriel Grando; Orejuela (Rodrigues, aos 35'/2°T), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa (Nicolas, aos 35'/2°T), Thiago Santos, Lucas Silva e Campaz (Rildo, aos 30'/2°T); Janderson (Gabriel Silva, aos 39'/2°T), Ferreira e Diego Souza (Churín, aos 39'/2°T).

SÃO JOSÉ (Técnico: Pingo)

Fábio; Lissandro (Alex Murici, aos 26'/2°T), Bruno Jesus, Jadson e Marcelo Nunes (David Luis, aos 30'/2°T); Fabiano, Crystopher, Silas (Gabriel Lima, no intervalo) e Guilherme Vieira (Padu, no intervalo); Mazola (Thayllon, aos 26'/2°T) e Everton Bala.