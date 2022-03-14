Grêmio está mais perto de receber parcela em atraso do Porto por Pepê

Na temporada onde o clube viu suas receitas serem diretamente impactadas pelo rebaixamento a Série B do Campeonato Brasileiro, os recebimentos pendentes, como o da venda de Pepê para o Porto, se tornaram ainda mais importantes para sustentar o clube.Não deixe de acompanhar o aplicativo de resultados do LANCE!E, depois de fazer uma reclamação formal a FIFA ainda em dezembro de 2021 por conta do atraso referente a parcela do mês de fevereiro, o Imortal recebeu uma boa notícia vinda da entidade que rege o futebol no planeta.

Isso porque o parecer da FIFA obrigou o Porto a fazer o pagamento da parcela equivalente a 2,5 milhões de euros (na atual cotação, equivale a quase R$ 14 milhões) onde, se for descumprida a determinação, existe a promessa de sanções esportivas para o clube lusitano.

Antes de acionar a entidade global, o Grêmio alega ter feito diversos contatos com a diretoria do Porto, mas nenhuma delas com êxito para que as partes chegassem a um consenso.

Além da parcela em questão, o clube gaúcho tem direito a outras duas parcelas de igual valor para que seja efetivamente quitada a negociação que foi acertada por 15 milhões de euros (na atualidade, cotados em R$. Valor esse que, dentro da divisão de direitos existente na contemplação do negócio, são destinados em 70% ao tricolor e outros 30% para o Foz do Iguaçu-PR.

Outro valor que ainda pode ser creditado ao clube de Porto Alegre se refere a cláusula chamada de "mais-valia". Neste caso, o Grêmio receberá 12,5% de qualquer valor excedente a 15 milhões de euros que o Porto consiga em uma possível venda futura de Pepê.