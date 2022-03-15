Grêmio espera contar como Diego Souza para a semifinal do Gauchão

Artilheiro isolado do Grêmio nas temporadas 2020, 2021 e um dos maiores goleadores também no início de 2022, ao lado de Elias Manoel, Diego Souza pode ser o grande reforço ofensivo da equipe pensando na disputa da semifinal do Campeonato Gaúcho, que começa no próximo sábado (19), diante do Internacional.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEm processo de recuperação de um problema muscular, a informação que foi veiculada pelo portal 'ge' é de que o jogador tem dado boa resposta nos trabalhos feitos com bola no gramado do CT Luiz Carvalho, sem reclamar de possíveis dores.

Sem a presença do atacante de 35 anos, o Imortal fez cinco partidas neste início de temporada, todas elas no estadual, com o saldo de três vitórias (Caxias, Brasil de Pelotas e Ypiranga) e duas derrotas, sofridas diante do União Frederiquense e no Grenal 435.

Outro nome que pode integrar a equipe na semi e que foi desfalque recente é o lateral-esquerdo Nicolas. Afastado preventivamente depois de apresentar sintomas gripais, ele fez posteriormente o teste de Covid-19 que teve resultado negativo. Podendo ser reintegrado normalmente as atividades e, consequentemente, estando à disposição do técnico Roger Machado para o clássico do fim de semana marcado para às 16h30 (de Brasília) no Beira-Rio.