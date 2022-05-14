Grêmio entrará em campo pela Série B fora do G4

Apesar de ter como vantagem o fato de saber exatamente o panorama da tabela de classificação da Série B quando entrar em campo na próxima segunda-feira (16), diante do Ituano, o Grêmio também terá um caráter de pressão. >Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sábado (14)Isso porque, além da necessidade de se reabilitar do resultado ruim e da partida abaixo da média feita contra o Cruzeiro, a equipe de Roger Machado chegará para o confronto no interior do estado de São Paulo precisando vencer se quiser retornar ao G4 da competição.

Equipes que estavam próximas na tabela como Novorizontino e Sport venceram seus compromissos, deixando o Imortal na quinta colocação com dez unidades.

O panorama em questão pode ficar ainda pior já que outras duas equipes com possibilidades de ultrapassar em pontos o Tricolor ainda entrarão o campo. Enquanto o Operário joga em Maceió contra o CSA neste sábado (14), o Vasco recebe o Bahia, no domingo (15), em São Januário.

Outros três clubes também podem ficar à frente do Grêmio em caso de vitória, porém apenas através do saldo de gols. Estas são as situações de Náutico, Brusque e Vila Nova que enfrentam, respectivamente, Cruzeiro, Londrina e Sampaio Corrêa.