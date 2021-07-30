Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grêmio encaminha venda de dois atletas do elenco

O zagueiro Ruan e o volante Matheus Henrique estão com os dias contados dentro do elenco Tricolor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2021 às 20:02

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 20:02

Crédito: Lucas Figueiredo
Nos últimos dias, o Grêmio tomou conta dos noticiários por conta das possíveis negociações de saídas e chegadas de atletas ao elenco de Felipão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Se a diretoria trabalha forte para reforçar o grupo e rejuvenescer alguns setores, por outro lado tentar criar caixa com a saída de nomes importantes.
Nesta sexta-feira, o zagueiro Ruan e o volante Matheus Henrique tiveram suas vendas encaminhadas para o futebol europeu. Ambos devem atuar pelo Sassuolo-ITA.
De acordo com o site ge, a expectativa é que o Tricolor lucre ao menos R$ 80 milhões. A maior venda é Matheus Henrique, na casa dos R$ 61 milhões. O restante fica por conta do defensor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados