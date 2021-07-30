Grêmio encaminha venda de dois atletas do elenco

Nos últimos dias, o Grêmio tomou conta dos noticiários por conta das possíveis negociações de saídas e chegadas de atletas ao elenco de Felipão.
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Se a diretoria trabalha forte para reforçar o grupo e rejuvenescer alguns setores, por outro lado tentar criar caixa com a saída de nomes importantes.
Nesta sexta-feira, o zagueiro Ruan e o volante Matheus Henrique tiveram suas vendas encaminhadas para o futebol europeu. Ambos devem atuar pelo Sassuolo-ITA.
De acordo com o site ge, a expectativa é que o Tricolor lucre ao menos R$ 80 milhões. A maior venda é Matheus Henrique, na casa dos R$ 61 milhões. O restante fica por conta do defensor.