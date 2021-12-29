Grêmio encaminha a saída de Jean Pyerre ao Athletico

Fora dos planos do Grêmio para a temporada 2022, o meia Jean Pyerre está de malas prontas para defender o Athletico.

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Segundo o site ge, o Tricolor acertou um empréstimo de uma temporada com a possibilidade de extensão em caso de bom futebol no Furacão.

O acordo era uma grande busca da diretoria do Grêmio, que perdeu a confiança na recuperação de Jean Pyerre.

Antes do término do Brasileirão, quando o rebaixamento ganhava corpo no Tricolor, Jean Pyerre foi afastado pela diretoria.

Alavés

Vale citar, que o Alavés-ESP chegou a sonhar com o meio-campista, mas a demora do Tricolor em responder a oferta tirou o clube espanhol do jogo.