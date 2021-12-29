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futebol

Grêmio encaminha a saída de Jean Pyerre ao Athletico

Em baixa no Tricolor, o meio-campista está perto de sacramentar a transferência ao Furacão...
LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 14:42

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 14:42

Fora dos planos do Grêmio para a temporada 2022, o meia Jean Pyerre está de malas prontas para defender o Athletico.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Segundo o site ge, o Tricolor acertou um empréstimo de uma temporada com a possibilidade de extensão em caso de bom futebol no Furacão.
O acordo era uma grande busca da diretoria do Grêmio, que perdeu a confiança na recuperação de Jean Pyerre.
Antes do término do Brasileirão, quando o rebaixamento ganhava corpo no Tricolor, Jean Pyerre foi afastado pela diretoria.
Alavés
Vale citar, que o Alavés-ESP chegou a sonhar com o meio-campista, mas a demora do Tricolor em responder a oferta tirou o clube espanhol do jogo.
Crédito: Foto:LucasUebel/GrêmioFBPA

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