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futebol

Grêmio encaminha a contratação do lateral-direito Rodrigo Ferreira

Jogador teve destaque com a camisa do Mirassol e vai assinar com o Tricolor até dezembro deste ano...
LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2022 às 15:23

Publicado em 21 de Março de 2022 às 15:23

A diretoria do Grêmio continua de olho no mercado de transferências e encaminhou a contratação de Rodrigo Ferreira, lateral-direito do Mirassol.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O acordo será válido até dezembro de 2022 e ele chega para compor o elenco de Roger Machado na Série B.
O ‘start’ para o interesse em Rodrigo Ferreira ocorreu no duelo entre eles da Copa do Brasil, quando o lateral-direito foi bem e deu assistência para um dos gols da equipe paulista.
Edilson
Vale citar que, o reforço desembarca na Arena com a missão de brigar pela posição com Edilson, que acertou o seu retorno ao Tricolor na semana passada.
Crédito: MarcosFreitas/AgênciaMirassol

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