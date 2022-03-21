Grêmio encaminha a contratação do lateral-direito Rodrigo Ferreira

A diretoria do Grêmio continua de olho no mercado de transferências e encaminhou a contratação de Rodrigo Ferreira, lateral-direito do Mirassol.

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O acordo será válido até dezembro de 2022 e ele chega para compor o elenco de Roger Machado na Série B.

O ‘start’ para o interesse em Rodrigo Ferreira ocorreu no duelo entre eles da Copa do Brasil, quando o lateral-direito foi bem e deu assistência para um dos gols da equipe paulista.

Edilson

Vale citar que, o reforço desembarca na Arena com a missão de brigar pela posição com Edilson, que acertou o seu retorno ao Tricolor na semana passada.