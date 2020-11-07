Grêmio encaminha a contratação de Pinares, da Universidad Católica-CHI

Em busca de peças ofensivas para melhorar o desempenho da equipe, a diretoria do Grêmio encaminhou a contratação do meia César Pinares, que defende as cores da Universidad Católica.O armador chega para suprir uma ausência no elenco gremista. Além de Jean Pyerre, Portaluppi aposta suas fichas em Robinho, mas o atleta ainda não entregou o esperado.