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futebol

Grêmio encaminha a contratação de Pinares, da Universidad Católica-CHI

Meio-campista chega para resolver o problema do Tricolor na construção do jogo ofensivo...

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 17:42
Crédito: Divulgação/Católica
Em busca de peças ofensivas para melhorar o desempenho da equipe, a diretoria do Grêmio encaminhou a contratação do meia César Pinares, que defende as cores da Universidad Católica.O armador chega para suprir uma ausência no elenco gremista. Além de Jean Pyerre, Portaluppi aposta suas fichas em Robinho, mas o atleta ainda não entregou o esperado.
No começo do ano, antes de Robinho, Renato Gaúcho indicou Tiago Neves, mas o meio-campista não rendeu e já saiu do time.
César Pinares vai assinar contrato de três temporadas e o Grêmio irá reembolsar a Católica pelo atleta. O valor é mantido em sigilo.

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