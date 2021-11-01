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futebol

Grêmio emite nota sobre confusão na Arena e quer identificar os invasores

Após o revés dentro de casa, os torcedores invadiram o gramado e tentaram entrar nos vestiários...
LanceNet

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Publicado em 

01 nov 2021 às 16:12

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:12

Crédito: Grêmio foi superado em casa e a torcida invadiu o campo (Ricardo Rimoli / Lancepress!
Atordoado dentro de campo, o Grêmio trabalha duro nesta segunda-feira para juntar os cacos após mais uma derrota no Brasileirão, desta vez contra o Palmeiras.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Se a zona de rebaixamento já é um grande fardo para o elenco gremista, a diretoria entra firme nos bastidores para tentar minimizar os problemas com a invasão de gramado da torcida.
Irritada com a derrota em casa, alguns torcedores invadiram o campo , quebraram a cabine do VAR e entraram em conflito com policiais.
Em nota, o Grêmio garantiu que irá tomar as medidas cabíveis no caso e que tenta identificar os invasores.
Veja o comunicado:
‘O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que está empregando todos os esforços necessários para, além de quem já foi reconhecido e apresentado aos órgãos competentes, identificar os demais transgressores em relação ao evento ocorrido ao final da partida entre Grêmio e Palmeiras, na Arena, deixando a critério das autoridades legitimadas para tanto, que os infratores sejam punidos na forma da lei.
O Grêmio, habitualmente engajado em ações e campanhas de conscientização contra qualquer tipo de violência e discriminação, não compactua com atos cometidos por pequena parcela dos presentes na partida de ontem.
Reitera-se que o Clube não irá se furtar de tomar as medidas internas cabíveis, após a apuração e a responsabilização dos indivíduos envolvidos no episódio.
Por fim, o Grêmio renova o seu compromisso com o estrito cumprimento das leis e com a manutenção da ordem pública, permanecendo à disposição e atuando proativamente’.

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