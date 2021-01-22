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futebol

Grêmio emite nota após Jean Pyerre ser flagrado em festa e sem máscara

Através do site oficial, o Tricolor informou que conversou com o jogador e considera o assunto resolvido...
LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 19:05

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 19:05

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Nas últimas horas, algumas fotos e vídeos do meia Jean Pyerre em uma festa circularam nas redes sociais e causaram muita revolta na torcida do Tricolor, principalmente às vésperas do Gre-Nal.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Em meio a polêmica, o Tricolor utilizou o seu site oficial para divulgar uma nota e lamentou o ocorrido. Além disso, o assunto está ‘resolvido’ para o clube gaúcho.
+ Internacional assume a ponta e Botafogo se afunda: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Confira a nota do Grêmio:
O Grêmio informa que tomou conhecimento dos vídeos relacionados ao atleta Jean Pyerre, gravados no início da noite de ontem e informa que:
- O atleta estava em seu momento de folga em um aniversário privado, após conclusão das atividades profissionais;
- O Clube já conversou com o atleta sobre o tema e considera o assunto superado.
- O Clube lamenta o fato em razão do contexto atual, aglomeração e a não utilização da máscara, mesmo que Jean Pyerre seja IgG positivo".

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