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futebol

Grêmio emite nota após cantos racistas da torcida no Gre-Nal

Torcida do Tricolor ofendeu a massa Colorada antes de a bola rolar no Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2022 às 18:47

Publicado em 10 de Março de 2022 às 18:47

O Gre-Nal da última quarta-feira ainda repercute nos bastidores do Grêmio, mas por conta de problemas fora das quatro linhas e que envolvem racismo.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Antes de a bola rolar no Beira-Rio, a torcida do Grêmio que estava no estádio ecoou um canto racista 'chora macaco imundo, que nunca ganhou de ninguém'.
Inconformada com o ato, a diretoria do Tricolor emitiu uma nota e ratificou o seu repúdio ao fato.
Veja a nota:
O Grêmio é um clube de todos, e temos muito orgulho disso. No nosso sangue e na nossa história estão as marcas dos povos do mundo todo. Manifestamos total repúdio a qualquer manifestação de cunho racista ou preconceituoso. Temos certeza de que a absoluta maioria da torcida gremista e dos cidadãos gaúchos também repudiam atos dessa natureza. A busca por combater ações discriminatórias é diária dentro do Grêmio, com uma série de ações práticas nesse sentido, e essa postura permanecerá para que episódios de preconceito de qualquer ordem não sejam mais vistos dentro de um estádio de futebol e na sociedade".
Crédito: Foto:LucasUebel/Grêmio

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