Grêmio em vantagem! O que o Tricolor precisa para conquistar o Campeonato Gaúcho?

Em Erechim, o Grêmio mostrou poder de decisão e conseguiu sair em vantagem diante do Ypiranga-RS fora de casa.

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Com o triunfo por 1 a 0, o Tricolor está ainda mais perto de sacramentar o quinto título estadual de maneira consecutiva.

O que precisa?

Agora, para ficar com mais uma taça do Campeonato Gaúcho, o Grêmio precisa empatar para garantir o título.

Caso o Ypiranga-RS vença pela vantagem mínima, a taça será definida nos pênaltis. Se o time do interior ganhar por dois ou mais gols de diferença, fica com o troféu no tempo normal.