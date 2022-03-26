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Grêmio em vantagem! O que o Tricolor precisa para conquistar o Campeonato Gaúcho?

Time de Roger Machado conseguiu bater o Ypiranga-RS e está perto de mais um título...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 19:33
Em Erechim, o Grêmio mostrou poder de decisão e conseguiu sair em vantagem diante do Ypiranga-RS fora de casa.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Com o triunfo por 1 a 0, o Tricolor está ainda mais perto de sacramentar o quinto título estadual de maneira consecutiva.
O que precisa?
Agora, para ficar com mais uma taça do Campeonato Gaúcho, o Grêmio precisa empatar para garantir o título.
Caso o Ypiranga-RS vença pela vantagem mínima, a taça será definida nos pênaltis. Se o time do interior ganhar por dois ou mais gols de diferença, fica com o troféu no tempo normal.
Crédito: (Foto:reprodução/TwitterdoGrêmio

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