Grêmio é punido no STJD, mas torcida volta ao estádio contra o São Paulo

O Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira para encarar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e terá a presença da sua torcida na Arena.

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Em julgamento realizado no STJD, o Tricolor Gaúcho recebeu uma multa de R$ 100 mil e não poderá abrir a arquibancada Norte, onde fica a sua torcida organizada pelos próximos sete jogos.

Com isso, a expectativa é que o torcedor possa ocupar o restante do estádio e ajude o clube a sobreviver na elite nacional.

Rafinha

O lateral-direito Rafinha, que xingou o trio de arbitragem no jogo contra o Palmeiras, foi punido com uma partida de suspensão.

Relembre o caso

Após o duelo contra o Palmeiras, alguns membros da torcida do Grêmio invadiram o gramado e tentaram entrar nos vestiários. Sem sucesso, eles entraram em confronto com a polícia e quebraram a cabine do VAR.

No intervalo do mesmo duelo, o lateral Rafinha, que estava suspenso, apareceu no vestiário para xingar a equipe de arbitragem por conta de um pênalti marcado contra o Tricolor.