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futebol

Grêmio é punido no STJD, mas torcida volta ao estádio contra o São Paulo

Tricolor não poderá contar com setor do estádio aberto e tomou uma multa de R$ 100 mil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2021 às 19:20

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 19:20

O Grêmio volta a campo na próxima quinta-feira para encarar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e terá a presença da sua torcida na Arena.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em julgamento realizado no STJD, o Tricolor Gaúcho recebeu uma multa de R$ 100 mil e não poderá abrir a arquibancada Norte, onde fica a sua torcida organizada pelos próximos sete jogos.
Com isso, a expectativa é que o torcedor possa ocupar o restante do estádio e ajude o clube a sobreviver na elite nacional.
Rafinha
O lateral-direito Rafinha, que xingou o trio de arbitragem no jogo contra o Palmeiras, foi punido com uma partida de suspensão.
Relembre o caso
Após o duelo contra o Palmeiras, alguns membros da torcida do Grêmio invadiram o gramado e tentaram entrar nos vestiários. Sem sucesso, eles entraram em confronto com a polícia e quebraram a cabine do VAR.
No intervalo do mesmo duelo, o lateral Rafinha, que estava suspenso, apareceu no vestiário para xingar a equipe de arbitragem por conta de um pênalti marcado contra o Tricolor.
Crédito: RicardoRimoli/Lancepress!

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