Grêmio e Paulo Victor antecipam fim do vínculo entre as partes

Chegou ao fim, depois de três anos, a passagem do goleiro Paulo Victor no Grêmio. As partes chegaram a um acordo nesta terça-feira (3) para encerrar o contrato que, originalmente, tinha duração até dezembro de 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEnquanto o clube não chegou a emitir qualquer nota oficial em seu site sobre o caso, PV publicou um longo texto em sua rede social onde fez questão de agradecer aos mais diversos setores do Imortal, desde diretoria até mesmo aos torcedores. Setor esse, aliás, com o qual viveu períodos de altos e baixos mediante a instabilidade das atuações.
Ao todo, Paulo Victor realizou 109 partidas pelo Grêmio e participou da conquista de oito títulos: tetracampeão gaúcho, duas vezes a Recopa Gaúcha além de uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.
Além de contar com pouco espaço no elenco já na reta final de Renato Portaluppi no comando técnico, a saída de Paulo Victor do Tricolor significará um alívio na folha de pagamento do clube. Segundo informação apurada pelo Futebol Latino, a quantia economizada com o término antecipado do contrato chega a quase 50% do previsto para ser gasto até o final do vínculo.
Confira abaixo, na íntegra, a despedida de Paulo Victor do Grêmio
Muito obrigado, Grêmio! Realizei um sonho defendendo essa grande camisa do futebol mundial e conquistando oito títulos junto com esse grupo, especialmente a Libertadores que era um sonho meu. Agradeço o apoio dos meus companheiros, direção e comissão pela confiança diária.
Gostaria de agradecer a torcida pelo carinho e apoio para que eu conseguisse exercer meu trabalho. Aqui pude alcançar excelentes números em minha carreira.
Gostaria de fazer dois agradecimentos em especial, ao CEO do clube, Carlos Amodeo, que tem toda a minha admiração, e ao presidente Romildo que é uma pessoa de caráter ímpar na qual tem todo o meu respeito. Mais uma vez, obrigado, Grêmio!