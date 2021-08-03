Grêmio e Paulo Victor antecipam fim do vínculo entre as partes

Crédito: Paulo Victor conviveu com altos e baixos no clube (Lucas Uebel/Grêmio

Chegou ao fim, depois de três anos, a passagem do goleiro Paulo Victor no Grêmio. As partes chegaram a um acordo nesta terça-feira (3) para encerrar o contrato que, originalmente, tinha duração até dezembro de 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSEnquanto o clube não chegou a emitir qualquer nota oficial em seu site sobre o caso, PV publicou um longo texto em sua rede social onde fez questão de agradecer aos mais diversos setores do Imortal, desde diretoria até mesmo aos torcedores. Setor esse, aliás, com o qual viveu períodos de altos e baixos mediante a instabilidade das atuações.

Ao todo, Paulo Victor realizou 109 partidas pelo Grêmio e participou da conquista de oito títulos: tetracampeão gaúcho, duas vezes a Recopa Gaúcha além de uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.

Além de contar com pouco espaço no elenco já na reta final de Renato Portaluppi no comando técnico, a saída de Paulo Victor do Tricolor significará um alívio na folha de pagamento do clube. Segundo informação apurada pelo Futebol Latino, a quantia economizada com o término antecipado do contrato chega a quase 50% do previsto para ser gasto até o final do vínculo.

Confira abaixo, na íntegra, a despedida de Paulo Victor do Grêmio

Muito obrigado, Grêmio! Realizei um sonho defendendo essa grande camisa do futebol mundial e conquistando oito títulos junto com esse grupo, especialmente a Libertadores que era um sonho meu. Agradeço o apoio dos meus companheiros, direção e comissão pela confiança diária.

Gostaria de agradecer a torcida pelo carinho e apoio para que eu conseguisse exercer meu trabalho. Aqui pude alcançar excelentes números em minha carreira.