Grêmio e América-MG ficam no empate no duelo de 'atolados' no Z4 do Campeonato Brasileiro

O empate por 1 a 1, gols de Guilherme Guedes, para os gaúchos, e Felipe Azevedo, empatando para o Coelho, não mudou a vida das duas equipes no campeonato. O time comandado por Luiz Felipe Scolari ocupa a 19ª posição, com apenas sete pontos, mas com dois jogos a menos do que os rivais e ainda busca iniciar sua fuga da degola. Já o Coelho está com 10 pontos, na 18ª colocação. Duelo intenso, mas com falhas nas conclusões​Grêmio e América não “fugiram” do jogo, buscando o gol. Mas, a fase e qualidade de ambas as equipes não tem ajudado, explicando o placar igual na arena gremista. Ruim para o América, pior ainda para o Grêmio O empate foi ruim para os dois. A sonhada arrancada gremista ainda está longe de ser uma realidade, enquanto o América consolida cada vez mais sua meta no campeonato de não ser rebaixado à segunda divisão em 2022. Próximos jogos​O Grêmio joga no dia 31 de julho, sábado, às 21h, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa. Já o América-MG vai a Goiânia no domingo, 1ª, encarar o Atlético-MG, às 20h. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​GRÊMIO 1 X 1 AMÉRICA-MG Data:24 de julho de 2021Horário: 17h (de Brasília)Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Assistentes: Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (ambos do TO)VAR:Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Cartões amarelos: Ramon (AME), Zé Vítor (AME), Darlan (GRE), Rafinha (GRE), Fernando Henrique (GRE)Cartões vermelhos:Gols: Guilherme Guedes, aos 6’-1ºT(1-1) Felipe Azevedo, aos 30’-1ºT(1-1) GRÊMIO (Técnico: Luiz Felipe Scolari)​Gabriel Chapecó; Paulo Miranda, Ruan e Rodrigues; Vanderson (Rafinha, aos 26’-2ºT) , Fernando Henrique, Victor Bobsin (Darlan, aos 16’-2ºT) , Douglas Costa (Jean Pierre, aos 16’-2ºT) e Guilherme Guedes (Diego Barbosa, aos 26-2ºT) ; Alisson e Diego Souza (Ricardinho, aos .4’-1ºT) AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)​Matheus Cavichioli; Ricardo Silva, Eduardo Bauermann, Zé Vitor (Ramon, aos 35’-1ºT) e Alan Ruschel (Geovane aos 37’-2ºT); Diego Ferreira (Marcelo Toscano, ao s22’-2ºT),Juninho Valoura, Juninho e Felipe Azevedo (Ademir, aos 23’-2ºT), Fabrício Daniel e Chrigor (Carlos Alberto, aos 37’-2ºT)