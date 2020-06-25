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futebol

Grêmio divulga comunicado de acerto salarial com os atletas

Valores referentes a 55% dos vencimentos dos jogadores entre os meses de abril até setembro desse ano serão diluídos entre 2021 e 2022...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 14:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 14:18
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Na última quarta-feira (24), o Grêmio usou seus canais oficiais de comunicação para informar que chegou a um acordo com os jogadores do elenco para fazer um acerto salarial onde o clube conseguirá reduzir gastos imediatos com cada jogador na casa dos 55%.
O clube gaúcho detalhou que o acordo prevê a diluição de valores que os atletas receberiam entre os meses de abril até setembro desse ano sobre os salários e os direitos de imagem somente entre os meses de janeiro de 2021 até dezembro de 2022.
A decisão tomada pela diretoria gremista também levou em consideração a preservação dos empregos de funcionários com menor remuneração, elemento frisado no comunicado oficial do clube.
Além disso, o clube fez questão também de ressaltar a boa relação entre as partes para chegar ao acordo pontuando que "As partes entraram em consenso em um único encontro fruto da relação de franqueza e confiança mútua existente entre diretoria e atletas construída através de uma gestão sólida e com sustentabilidade econômico-financeira e da performance desportiva obtida nos últimos anos."
Na questão prática, o clube segue respeitando os protocolos de distanciamento e monitoramento sanitário dos atletas no CT Luiz Carvalho sem a presença física do técnico Renato Portaluppi, alvo de críticas na última semana por ser flagrado em uma praia do Rio de Janeiro.E MAIS:Em divulgação dos novos uniformes, Umbro é criticada na webVisitas ao Museu do Grêmio e Tour serão novamente suspensasMaicon relembra seu primeiro gol pelo Tricolor: 'Considero um dos mais bonitos'Lucas Guerra supera momento difícil para seguir em ascensão no clube E MAIS:

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