Grêmio divulga comunicado de acerto salarial com os atletas

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Na última quarta-feira (24), o Grêmio usou seus canais oficiais de comunicação para informar que chegou a um acordo com os jogadores do elenco para fazer um acerto salarial onde o clube conseguirá reduzir gastos imediatos com cada jogador na casa dos 55%.

O clube gaúcho detalhou que o acordo prevê a diluição de valores que os atletas receberiam entre os meses de abril até setembro desse ano sobre os salários e os direitos de imagem somente entre os meses de janeiro de 2021 até dezembro de 2022.

A decisão tomada pela diretoria gremista também levou em consideração a preservação dos empregos de funcionários com menor remuneração, elemento frisado no comunicado oficial do clube.

Além disso, o clube fez questão também de ressaltar a boa relação entre as partes para chegar ao acordo pontuando que "As partes entraram em consenso em um único encontro fruto da relação de franqueza e confiança mútua existente entre diretoria e atletas construída através de uma gestão sólida e com sustentabilidade econômico-financeira e da performance desportiva obtida nos últimos anos."