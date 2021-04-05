Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Grêmio divulga a lista dos relacionados para encarar o Independiente Del Valle

Tricolor visita o IDV no Equador e terá diversos desfalques para o primeiro duelo...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 12:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 12:20
Crédito: Jogador é natural da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul (Divulgação/Assessoria de Imprensa
Após vencer o Internacional no último fim de semana, o Grêmio volta as atenções para a Libertadores, onde encara o Independiente Del Valle na próxima quarta-feira.
Para o duelo continental, o Tricolor terá diversas baixas. A última foi confirmada nesta segunda-feira. Com sintomas de Covid-19, Renato Gaúcho não viajou com o elenco para o Equador.
Na defesa, Kannemann e Pedro Geromel ainda se recuperam de lesão e não podem atuar. Paulo Miranda está na reta final do isolamento por Covid-19 e não viaja com o grupo. Já o recém-contratado Rafinha não foi inscrito.
No meio-campo, Maicon está descartado. Já o armador Jean Pyerre trabalha o lado físico. Pepê, que também não atravessa uma boa fase, tenta melhorar o seu condicionamento para ser reintegrado ao time.
Confira abaixo os relacionados para o jogo:
Goleiros: Brenno, Paulo Victor e Adriel.Zagueiros: Rodrigues, Ruan, David Braz e Emanuel.Laterais: Diogo Barbosa, Bruno Cortez, Vanderson e Victor Ferraz.Volantes: Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Fernando Henrique e Jhonata Varela.Meias: Pinares e Bitello.Atacantes: Diego Souza, Alisson, Ferreira, Léo Chú, Everton, Elias, Léo Pereira e Ricardinho.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados