Grêmio divulga a lista dos relacionados para encarar o Independiente Del Valle

Após vencer o Internacional no último fim de semana, o Grêmio volta as atenções para a Libertadores, onde encara o Independiente Del Valle na próxima quarta-feira.
Para o duelo continental, o Tricolor terá diversas baixas. A última foi confirmada nesta segunda-feira. Com sintomas de Covid-19, Renato Gaúcho não viajou com o elenco para o Equador.
Na defesa, Kannemann e Pedro Geromel ainda se recuperam de lesão e não podem atuar. Paulo Miranda está na reta final do isolamento por Covid-19 e não viaja com o grupo. Já o recém-contratado Rafinha não foi inscrito.
No meio-campo, Maicon está descartado. Já o armador Jean Pyerre trabalha o lado físico. Pepê, que também não atravessa uma boa fase, tenta melhorar o seu condicionamento para ser reintegrado ao time.
Confira abaixo os relacionados para o jogo:
Goleiros: Brenno, Paulo Victor e Adriel.Zagueiros: Rodrigues, Ruan, David Braz e Emanuel.Laterais: Diogo Barbosa, Bruno Cortez, Vanderson e Victor Ferraz.Volantes: Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Fernando Henrique e Jhonata Varela.Meias: Pinares e Bitello.Atacantes: Diego Souza, Alisson, Ferreira, Léo Chú, Everton, Elias, Léo Pereira e Ricardinho.