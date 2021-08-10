Grêmio diminui distância para deixar a zona de rebaixamento

Crédito: Grêmio saiu de campo com a vitória por 2 a 1 (Márcio Cunha | ACF

No encerramento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu a Chapecoense e venceu por 2 a 1, resultado que confirmou a segunda vitória do Tricolor no torneio nacional.

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Além do placar positivo, o Grêmio conseguiu encurtar a distância para sair da temida zona de rebaixamento, que agora fica em cinco pontos.

Antes da rodada, o Tricolor estava com 7 pontos, exatamente seis a menos que o Cuiabá, que na ocasião era o primeiro time fora do Z-4. Agora é o São Paulo, que tem 15. O Grêmio tem 10.