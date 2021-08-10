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futebol

Grêmio diminui distância para deixar a zona de rebaixamento

Agora, o Tricolor vê o São Paulo, primeiro time fora do Z-4, com cinco pontos a frente...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 22:06

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 22:06
Crédito: Grêmio saiu de campo com a vitória por 2 a 1 (Márcio Cunha | ACF
No encerramento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebeu a Chapecoense e venceu por 2 a 1, resultado que confirmou a segunda vitória do Tricolor no torneio nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Além do placar positivo, o Grêmio conseguiu encurtar a distância para sair da temida zona de rebaixamento, que agora fica em cinco pontos.
Antes da rodada, o Tricolor estava com 7 pontos, exatamente seis a menos que o Cuiabá, que na ocasião era o primeiro time fora do Z-4. Agora é o São Paulo, que tem 15. O Grêmio tem 10.
Na próxima rodada, o Grêmio tem confronto direto no Morumbi, já que encara o São Paulo, no sábado.

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