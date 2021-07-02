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futebol

Grêmio deve ter mudanças para encarar o Atlético-GO

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Tricolor deve tirar alguns nomes experientes do time e deixar a equipe leve...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 19:20
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Grêmio vive dias intensos e precisa dar um sinal de reação no próximo domingo, quando recebe o Atlético-GO, na Arena.
Pressionado, o técnico Tiago Nunes trabalha diariamente com os atletas e deve promover algumas mudanças no time titular.
Criticados pela torcida, Rafinha, Matheus Henrique e Diego Souza devem dar espaço aos jovens Vanderson, Fernando Henrique e Ricardinho.
Antes do jogo contra o Dragão, o Grêmio realiza mais um trabalho e vai definir o time que entra em campo no fim de semana.

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