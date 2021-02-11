Grêmio deve ter força máxima para encarar o São Paulo

Após o triunfo em cima do Botafogo, o Grêmio deu início aos trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho de olho no São Paulo, rival do próximo fim de semana.
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Ao que tudo indica, para o duelo contra o Tricolor Paulista, o técnico Renato Portaluppi vai com força máxima e espera vencer a segunda consecutiva para garantir ficar mais perto da Libertadores 2021.
A principal volta é do atacante Diego Souza, que tem sido decisivo para o Imortal, mas não pôde encarar o Bota por conta do terceiro cartão amarelo.
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Confira abaixo a provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon (Lucas Silva), Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.