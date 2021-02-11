Grêmio deve ter força máxima para encarar o São Paulo

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Após o triunfo em cima do Botafogo, o Grêmio deu início aos trabalhos no CT Presidente Luiz Carvalho de olho no São Paulo, rival do próximo fim de semana.

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Ao que tudo indica, para o duelo contra o Tricolor Paulista, o técnico Renato Portaluppi vai com força máxima e espera vencer a segunda consecutiva para garantir ficar mais perto da Libertadores 2021.

A principal volta é do atacante Diego Souza, que tem sido decisivo para o Imortal, mas não pôde encarar o Bota por conta do terceiro cartão amarelo.

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