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futebol

Grêmio deve encarar Pelotas com força máxima

De olho no IDV, Tricolor pretende utilizar seus principais jogadores na partida de domingo...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:12

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 15:12
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
De olho na Terceira Fase da Libertadores da América, o Grêmio vai antecipar a volta dos titulares e deve jogar com força máxima diante do Pelotas, pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho.
+ Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora
A ideia é colocar os atletas em ritmo e entrar no espírito competitivo antes de jogar a sua sobrevivência no torneio continental.
Antes de encarar o Independiente Del Valle, o Grêmio eliminou com facilidade o Ayacucho. Na ida, o Tricolor venceu por 6 a 1 e o segundo jogo ficou no empate por 1 a 1.
+ QUIZ: Você consegue acertar em quais países 22 jogadores nasceram?
Calendário
O primeiro jogo entre IDV e Grêmio acontece em Quito. A volta será na Arena do Tricolor, em Porto Alegre.

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