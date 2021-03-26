Grêmio deve encarar Pelotas com força máxima

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

De olho na Terceira Fase da Libertadores da América, o Grêmio vai antecipar a volta dos titulares e deve jogar com força máxima diante do Pelotas, pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho.

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A ideia é colocar os atletas em ritmo e entrar no espírito competitivo antes de jogar a sua sobrevivência no torneio continental.

Antes de encarar o Independiente Del Valle, o Grêmio eliminou com facilidade o Ayacucho. Na ida, o Tricolor venceu por 6 a 1 e o segundo jogo ficou no empate por 1 a 1.

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