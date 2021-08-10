Grêmio depende das próprias forças para sair do Z-4

Após 15 rodadas do Brasileirão, a situação do Grêmio, antes favorito ao título, é delicada e o time aparece na temida zona de rebaixamento.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do momento incômodo, os comandados de Luiz Felipe Scolari ainda tem a possibilidade de sair do Z-4 com as próprias forças.
Com 10 pontos conquistados, o Tricolor tem cinco a menos que o São Paulo, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
Porém, o Grêmio tem uma carta na manga que são dois jogos a menos na competição. Ou seja, caso vença os duelos contra Flamengo e Cuiabá, o Tricolor escapa da zona da degola.