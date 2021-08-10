Grêmio depende das próprias forças para sair do Z-4

Crédito: Grêmio venceu a Chape na Arena (LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Após 15 rodadas do Brasileirão, a situação do Grêmio, antes favorito ao título, é delicada e o time aparece na temida zona de rebaixamento.

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Apesar do momento incômodo, os comandados de Luiz Felipe Scolari ainda tem a possibilidade de sair do Z-4 com as próprias forças.

Com 10 pontos conquistados, o Tricolor tem cinco a menos que o São Paulo, primeiro time fora da zona de rebaixamento.