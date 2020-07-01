Grêmio deixa Porto Alegre e vai treinar em Criciúma

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Após nove semanas de treinamento na cidade de Porto Alegre e sem a autorização do governo local para realizar treino coletivo, o Grêmio resolveu mudar de sede. Nos próximos dias, o Tricolor vai trabalhar em Santa Catarina, na cidade de Criciúma.E MAIS:Juventus vence o Genoa e segue na liderança do Campeonato ItalianoPolícia Civil de MG vai apurar causas do acidente do volante HenriqueÓliver Torres marca duas vezes, e Sevilla bate o Leganés com facilidadeCom o intuito de melhorar o seu rendimento e aprimorar os atletas, a diretoria entrou em contato com o Criciúma e ganhou o direito de usar o centro de treinamento do Tigre por 10 dias.

A decisão pegou muita gente de surpresa, mas foi a solução encontrada por Romildo Bolzan e seus pares. Agora, na visão dos cartolas, o Tricolor terá a chance de melhorar o seu rendimento de fato

No começo da tarde o Grêmio divulgou um comunicado e explicou a sua decisão. Na nota, o clube deixou claro que não era nenhum tipo de afronta o governo gaúcho.

Calendário

Sem um jogo oficial desde o dia 15 de março, o Tricolor não tem data para voltar a disputar o gauchão e os torneios nacionais e internacionais que compõe o seu calendário.

Confira a nota do Grêmio:

‘Devido ao posicionamento do Governo Estadual em mencionar que o retorno do futebol não é prioridade em sua pauta, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público comunicar a necessidade de concluir sua preparação física, levando em conta todos os protocolos de saúde adotados para o retorno do elenco às atividades no CT, seguindo com rigidez as recomendações sanitárias para a volta aos trabalhos, diante do enfrentamento à pandemia da Covid- 19.

Nesse sentido, o Clube decidiu, não havendo o pleito do futebol atendido, procurar praças fora do Rio Grande do Sul visando à progressão dos treinamentos para atividades de contato, com vistas ao reinício do Campeonato Brasileiro, previsto para 09 de agosto. Por uma questão de proximidade com o RS, a praça definida será ao Sul do estado de Santa Catarina, no município de Criciúma.