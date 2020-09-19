Grêmio definido para encarar o Palmeiras; Veja provável escalação

Crédito: Everton Pereira/Ofotograficopress/Lancepress!

Pressionado pela falta de resultados, o Grêmio terá um teste de fogo neste domingo. Diante do Palmeiras, Renato Gaúcho e seus comandados entram com a missão de vencer e acalmar a crise dentro do clube.No meio da semana, o Tricolor foi recebido com protestos pela torcida, que exige uma reação imediata dos jogadores dentro das quatro linhas.

Para o duelo deste fim de semana, Renato Gaúcho terá que quebrar a cabeça na hora da escalação, pois além do Brasileirão, ele terá que deixar o Grêmio na ponta dos cascos para o Gre-Nal da próxima quarta-feira, válido pela Libertadores da América.

Em nove jogos disputados, o Tricolor é o 13º colocado, com 12 pontos, três a mais que o Botafogo, primeiro time do Z4.