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futebol

Grêmio definido para encarar o Palmeiras; Veja provável escalação

Pressionado pelos resultados ruins, o Tricolor busca a recuperação diante do Verdão...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 15:10
Crédito: Everton Pereira/Ofotograficopress/Lancepress!
Pressionado pela falta de resultados, o Grêmio terá um teste de fogo neste domingo. Diante do Palmeiras, Renato Gaúcho e seus comandados entram com a missão de vencer e acalmar a crise dentro do clube.No meio da semana, o Tricolor foi recebido com protestos pela torcida, que exige uma reação imediata dos jogadores dentro das quatro linhas.
Para o duelo deste fim de semana, Renato Gaúcho terá que quebrar a cabeça na hora da escalação, pois além do Brasileirão, ele terá que deixar o Grêmio na ponta dos cascos para o Gre-Nal da próxima quarta-feira, válido pela Libertadores da América.
Em nove jogos disputados, o Tricolor é o 13º colocado, com 12 pontos, três a mais que o Botafogo, primeiro time do Z4.
Provável Escalação para encarar o Palmeiras: Vanderlei; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz (Rodrigues) e Diogo Barbosa (Cortez); Lucas Silva (Darlan), Matheus Henrique, Alisson, Isaque (Robinho) e Everton; Diego Souza (Isaque).

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