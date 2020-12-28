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futebol

Grêmio de olho no apito do jogo contra o São Paulo

Por conta os problemas no jogo do Brasileirão, a diretoria espera uma arbitragem sem polêmicas no Morumbi...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 18:07

LanceNet

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Publicado em 

28 dez 2020 às 18:07
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
A semana é decisiva para o Grêmio. Após vencer o São Paulo por 1 a 0 em Porto Alegre, o Tricolor vai até o Morumbi para tentar segurar o adversário e carimbar uma vaga na final da Copa do Brasil.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Além da preocupação com o que pode acontecer dentro de campo, a diretoria do Grêmio está atenta com a equipe de arbitragem. Internamente, o time do Rio Grande do Sul não se esquece do último encontro dos clubes pelo Brasileirão em São Paulo, quando a arbitragem foi o destaque negativo por erros.
‘O jogo está cercado de grande expectativa, pois levará ou Grêmio ou São Paulo para uma grande final. Certamente, todos holofotes estarão no Morumbi na quarta-feira. É uma copa de grande representatividade e que tem uma dimensão além das fronteiras. Acreditamos que teremos uma grande arbitragem de um árbitro que está se consolidando e que vencerá aquele que melhor desempenhar nas quatro linhas’, afirmou Paulo Luz, vice-presidente do Grêmio.
+ São Paulo lidera e Coritiba é o lanterna: confira a classificação do returno do Brasileirão!
Equipe de Arbitragem
O apito será comandado por Bruno Arleu de Araújo. Os auxiliares serão Luiz Regazone e Thiago Farinha. O VAR fica sob a responsabilidade de Rodrigo Dalonso Ferreira.

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