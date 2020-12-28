Grêmio de olho no apito do jogo contra o São Paulo

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

A semana é decisiva para o Grêmio. Após vencer o São Paulo por 1 a 0 em Porto Alegre, o Tricolor vai até o Morumbi para tentar segurar o adversário e carimbar uma vaga na final da Copa do Brasil.

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Além da preocupação com o que pode acontecer dentro de campo, a diretoria do Grêmio está atenta com a equipe de arbitragem. Internamente, o time do Rio Grande do Sul não se esquece do último encontro dos clubes pelo Brasileirão em São Paulo, quando a arbitragem foi o destaque negativo por erros.

‘O jogo está cercado de grande expectativa, pois levará ou Grêmio ou São Paulo para uma grande final. Certamente, todos holofotes estarão no Morumbi na quarta-feira. É uma copa de grande representatividade e que tem uma dimensão além das fronteiras. Acreditamos que teremos uma grande arbitragem de um árbitro que está se consolidando e que vencerá aquele que melhor desempenhar nas quatro linhas’, afirmou Paulo Luz, vice-presidente do Grêmio.

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Equipe de Arbitragem