Grêmio de Felipão apresenta 100% de aproveitamento fora de casa

Crédito: Staff Images / Copa do Brasil

Desde a sua chegada ao Grêmio, Luiz Felipe Scolari tem encontrado dificuldade para montar a formação ideal e o Tricolor não consegue embalar.

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Porém, se Big Phill ainda não apresenta resultados consistentes, o treinador mostra que fora de casa o Grêmio é mais perigoso do que na Arena.

Até o momento, o Tricolor disputou três jogos com o seu novo técnico longe de Porto Alegre e venceu todas. Antes de bater o Vitória pela Copa do Brasil, o time gaúcho venceu o Flu no Maracanã e a LDU em Quito.

Resultados do Grêmio fora de casa