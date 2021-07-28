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futebol

Grêmio de Felipão apresenta 100% de aproveitamento fora de casa

Tricolor disputou três jogos longe de Porto Alegre com Scolari e venceu todos...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 08:35

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 08:35
Crédito: Staff Images / Copa do Brasil
Desde a sua chegada ao Grêmio, Luiz Felipe Scolari tem encontrado dificuldade para montar a formação ideal e o Tricolor não consegue embalar.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Porém, se Big Phill ainda não apresenta resultados consistentes, o treinador mostra que fora de casa o Grêmio é mais perigoso do que na Arena.
Até o momento, o Tricolor disputou três jogos com o seu novo técnico longe de Porto Alegre e venceu todas. Antes de bater o Vitória pela Copa do Brasil, o time gaúcho venceu o Flu no Maracanã e a LDU em Quito.
Resultados do Grêmio fora de casa
LDU 0 x 1 GrêmioFluminense 0 x 1 GrêmioVitória 0 x 3 Grêmio

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