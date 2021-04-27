Grêmio cria invencibilidade após a saída de Renato Gaúcho

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

No dia 14 de abril, o Grêmio foi superado pelo Independiente Del Valle por 2 a 1 e deu adeus a Libertadores da América. Como prêmio de consolo, o Tricolor ficou com uma vaga na Copa Sul-Americana.

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Desde então, algumas coisas mudaram dentro do clube e uma delas foi o técnico Renato Gaúcho, que cedeu o seu lugar a Tiago Nunes.

Outro ponto que mudou foi o desempenho do time em campo, que voltou a jogar bem e construiu uma pequena invencibilidade.

Nos últimos quatro duelos, o Tricolor alcançou a marca de três vitórias e um empate, fato que consolidou o time com a melhor campanha do Gauchão e estreou com o pé direito na Sul-Americana.

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