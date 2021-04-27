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futebol

Grêmio cria invencibilidade após a saída de Renato Gaúcho

Nos últimos quatro partidas, o Tricolor venceu três partidas e empatou uma...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 17:12

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 17:12
Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
No dia 14 de abril, o Grêmio foi superado pelo Independiente Del Valle por 2 a 1 e deu adeus a Libertadores da América. Como prêmio de consolo, o Tricolor ficou com uma vaga na Copa Sul-Americana.
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Desde então, algumas coisas mudaram dentro do clube e uma delas foi o técnico Renato Gaúcho, que cedeu o seu lugar a Tiago Nunes.
Outro ponto que mudou foi o desempenho do time em campo, que voltou a jogar bem e construiu uma pequena invencibilidade.
Nos últimos quatro duelos, o Tricolor alcançou a marca de três vitórias e um empate, fato que consolidou o time com a melhor campanha do Gauchão e estreou com o pé direito na Sul-Americana.
Veja os placares:
Caxias 0 x 0 GrêmioGrêmio 3 x 1 Novo HamburgoGrêmio 2 x 1 La EquidadYpiranga 2 x 3 Grêmio

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