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Grêmio continua com longa distância para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão

Tricolor gaúcho foi derrotado pelo Atlético-MG e segue em situação delicada na competição...
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Publicado em 

03 nov 2021 às 23:36

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 23:36

Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG
A situação do Grêmio segue dramática no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Tricolor foi superado pelo Atlético-MG por 2 a 1 e continua em situação delicada na zona de rebaixamento. A partida era atrasada da 19ª da competição, e uma chance de o Tricolor gaúcho ficar mais perto de deixar o Z4.Agora, o time de Vagner Mancini continua na penúltima colocação, com apenas 26 pontos e uma distância considerável para fugir do Z-4. O Grêmio está a sete pontos do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
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Agora, o time gremista tem pouco tempo para se recuperar e colocar a casa em ordem. O próximo jogo será no sábado contra o Internacional.

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