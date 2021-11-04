Grêmio continua com longa distância para fugir da zona de rebaixamento do Brasileirão

A situação do Grêmio segue dramática no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Tricolor foi superado pelo Atlético-MG por 2 a 1 e continua em situação delicada na zona de rebaixamento. A partida era atrasada da 19ª da competição, e uma chance de o Tricolor gaúcho ficar mais perto de deixar o Z4.Agora, o time de Vagner Mancini continua na penúltima colocação, com apenas 26 pontos e uma distância considerável para fugir do Z-4. O Grêmio está a sete pontos do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.