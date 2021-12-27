Grêmio consulta o argentino Martín Benítez

O Grêmio continua a construção do seu elenco para a temporada 2022 e o nome de Martín Benítez, do Independiente-ARG, entrou na mira.

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De acordo com o presidente Romildo Bolzan ao ge, o ex-jogador do São Paulo é um dos atletas observados com mais ‘carinho’.

A negociação está em estágio inicial. O Tricolor quer entender a situação de Benítez, principalmente na questão física, já que ele ficou fora de combate em momentos importantes do São Paulo durante a temporada 2021.

Caso o Grêmio se convença que vale a pena investir na contratação, a ideia é formalizar uma oferta pelo meio-campista.

Valor

Vale citar, que o São Paulo, ex-clube de Benítez, não quis formalizar a compra que estava fixada em US$ 3 milhões (R$ 16,9 milhões).