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futebol

Grêmio consulta o argentino Martín Benítez

Meio-campista foi devolvido ao Independiente e entrou na mira do Tricolor Gaúcho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 17:37

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 17:37

O Grêmio continua a construção do seu elenco para a temporada 2022 e o nome de Martín Benítez, do Independiente-ARG, entrou na mira.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
De acordo com o presidente Romildo Bolzan ao ge, o ex-jogador do São Paulo é um dos atletas observados com mais ‘carinho’.
A negociação está em estágio inicial. O Tricolor quer entender a situação de Benítez, principalmente na questão física, já que ele ficou fora de combate em momentos importantes do São Paulo durante a temporada 2021.
Caso o Grêmio se convença que vale a pena investir na contratação, a ideia é formalizar uma oferta pelo meio-campista.
Valor
Vale citar, que o São Paulo, ex-clube de Benítez, não quis formalizar a compra que estava fixada em US$ 3 milhões (R$ 16,9 milhões).
Crédito: BenítezcomacamisadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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