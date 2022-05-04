Grêmio conhece data e hora da final da Recopa Gaúcha

A Recopa Gaúcha já tem dia, hora e local para acontecer. No dia 24 de maio, Glória e Grêmio se enfrentam no Estádio Altos da Glória, a partir das 19h (Horário de Brasília).

- VEJA A TABELA DA SÉRIE B

O confronto marca o encontro do atual campeão da Copa FGF, Glória, com o vencedor do Gauchão, o Grêmio.

Vale citar, que o Tricolor é o atual campeão do torneio. Na temporada passada, ele superou o Santa Cruz.

O jogo será em partida única e não tem vantagem para nenhum dos lados. Empate leva a disputa para os pênaltis.