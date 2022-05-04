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futebol

Grêmio conhece data e hora da final da Recopa Gaúcha

Tricolor mede forças diante do Glória, no dia 24 de maio, fora de casa...

Publicado em 04 de Maio de 2022 às 20:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2022 às 20:04
A Recopa Gaúcha já tem dia, hora e local para acontecer. No dia 24 de maio, Glória e Grêmio se enfrentam no Estádio Altos da Glória, a partir das 19h (Horário de Brasília).
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
O confronto marca o encontro do atual campeão da Copa FGF, Glória, com o vencedor do Gauchão, o Grêmio.
Vale citar, que o Tricolor é o atual campeão do torneio. Na temporada passada, ele superou o Santa Cruz.
O jogo será em partida única e não tem vantagem para nenhum dos lados. Empate leva a disputa para os pênaltis.
Crédito:  (LucasUebel/GrêmioFBPA

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