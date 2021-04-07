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futebol

Grêmio confirma mais dois casos de Covid-19

Lateral Victor Ferraz e zagueiro Emmanuel se juntam ao goleiro Paulo Victor e lateral Vanderson...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 17:47

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 17:47
Crédito: Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio
O clima de preocupação toma conta da concentração do Grêmio. Na tarde desta quarta-feira, o Tricolor liberou o lateral Victor Ferraz e o zagueiro Emanuel. Os dois apresentaram sintomas de Covid-19.
De acordo com o departamento de comunicação do clube, os dois atletas testaram negativo, mas por precaução retornam à Porto Alegre para ficar em isolamento.
Vale lembrar, que antes de Vitor Ferraz e Emanuel, Paulo Victor e Vanderson testaram positivo e voltar para o Brasil em voo sanitário fretado pelo clube.Na última segunda-feira, o Grêmio informou que o técnico Renato Gaúcho havia testado positivo para Covid-19 e por isso não viajou com o elenco.
No Brasil, o zagueiro Paulo Miranda cumpre os últimos dias de isolamento e por isso não foi relacionado para o duelo.
Del Valle
O confronto diante do Independiente Del Valle, pela Terceira Fase da Libertadores, estava marcado para esta quarta-feira, mas foi adiado para sexta-feira. O confronto será em Assunção, no Paraguai.

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