Grêmio confirma mais dois casos de Covid-19

Crédito: Divulgação/Lucas Uebel/Grêmio

O clima de preocupação toma conta da concentração do Grêmio. Na tarde desta quarta-feira, o Tricolor liberou o lateral Victor Ferraz e o zagueiro Emanuel. Os dois apresentaram sintomas de Covid-19.

De acordo com o departamento de comunicação do clube, os dois atletas testaram negativo, mas por precaução retornam à Porto Alegre para ficar em isolamento.

Vale lembrar, que antes de Vitor Ferraz e Emanuel, Paulo Victor e Vanderson testaram positivo e voltar para o Brasil em voo sanitário fretado pelo clube.Na última segunda-feira, o Grêmio informou que o técnico Renato Gaúcho havia testado positivo para Covid-19 e por isso não viajou com o elenco.

No Brasil, o zagueiro Paulo Miranda cumpre os últimos dias de isolamento e por isso não foi relacionado para o duelo.

Del Valle