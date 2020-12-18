Grêmio confirma lesão e Orejuela desfalca o Grêmio na Copa do Brasil

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena/Agência Lancepress!

Agora é oficial. O lateral-direito Orejuela é desfalque do Grêmio para os duelos contra o Sport pelo Brasileirão e São Paulo, válido pela semifinal da Copa do Brasil.De acordo com a informação divulgada pelo departamento médico do Tricolor, o colombiano teve uma lesão muscular grau dois e fica fora de combate por até três semanas.

Com a ausência do titular, o treinador Renato Gaúcho vai apostar em Victor Ferraz, que chegou ao clube no começo do ano e não conseguiu se firmar.

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