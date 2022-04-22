Grêmio confirma lesão e Edilson para por 10 dias

Contratado para a disputa da Série B, o lateral-direito Edilson ainda não conseguiu emplacar em sua volta ao Grêmio.

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Diante do Guarani, ele iniciou a partida entre os titulares, mas precisou sair logo nos primeiros minutos de jogo.

Após a realização dos exames, Edilson apresentou uma lesão muscular e com isso fica de fora do time nos próximos 10 dias.

Com essa ausência, Roger Machado não poderá contar com o seu jogador nos duelos contra o Operário-PR e CBR. A expectativa é que ele também fique de fora contra o Cruzeiro.

Sem Edilson, o Grêmio vai apostar em Rodrigo Ferreira, que chegou recentemente ao time do Rio Grande do Sul.