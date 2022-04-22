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futebol

Grêmio confirma lesão e Edilson para por 10 dias

Lateral-direito sentiu uma lesão muscular e desfalca o time nos próximos dois jogos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 17:59

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 17:59

Contratado para a disputa da Série B, o lateral-direito Edilson ainda não conseguiu emplacar em sua volta ao Grêmio.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Diante do Guarani, ele iniciou a partida entre os titulares, mas precisou sair logo nos primeiros minutos de jogo.
Após a realização dos exames, Edilson apresentou uma lesão muscular e com isso fica de fora do time nos próximos 10 dias.
Com essa ausência, Roger Machado não poderá contar com o seu jogador nos duelos contra o Operário-PR e CBR. A expectativa é que ele também fique de fora contra o Cruzeiro.
Sem Edilson, o Grêmio vai apostar em Rodrigo Ferreira, que chegou recentemente ao time do Rio Grande do Sul.
Crédito: (LucasUebel/GrêmioFBPA

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