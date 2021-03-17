Grêmio confirma classificação na Libertadores vencendo de novo o Ayacucho

Crédito: Partida teve escalação gremista repleta de jovens (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Em partida que se tornou quase protocolar diante da goleada no confronto de ida, o Grêmio superou novamente o Ayacucho por 2 a 1 no embate que definiu a classificação gaúcha para a terceira fase da Copa Libertadores, a última antes da definição dos grupos.

Com isso, o Tricolor que foi a campo com um time repleto de jovens figuras vindas da base duelará na próxima etapa com o Independiente del Valle.>Tabela atualizada da LibertadoresPRECAVIDO

Diante do contexto do confronto, o tricolor parecia evitar o risco de passes mais ousados mesmo para a criação de jogadas nos arredores da grande área adversária, priorizando a posse em meio as possíveis dificuldades físicas criadas pela altitude com o desgaste excessivo nos primeiros minutos.

Com isso, o Ayacucho pouco conseguia se mostrar insinuante e só teve alguma chance de assustar Brenno no início da partida quando Carranza arriscou de fora da área onde o camisa 24 do Grêmio deu alguns passos para trás e fez a defesa.

ABRIU A PORTEIRA!

Já na reta final da etapa inicial, o Imortal parecia ter se encontrado no sentido de dosar melhor as oportunidade ofensivas com um menor desgaste da equipe e chegou a elencar lances de perigo onde Espinoza finalmente começou a ser mais exigido. Porém, foram os peruanos que iniciaram a contagem em Quito com Leandro Sosa, recebendo passe sem marcação de Quina, e batendo longe do alcance de Brenno.

Entretanto, logo na jogada seguinte, Ferreira tratou de assumir a responsabilidade no lance pelo lado esquerdo onde fintou a marcação e bateu forte, colocado, deixando tudo igual na capital do Equador antes do fim do primeiro tempo.

O MELHOR FICOU PRO FINAL

Conseguindo se manter minimamente dentro do jogo em caráter totalmente diferente do que ocorreu no confronto de ida, o Ayacucho pareceu ter mais confiança para desenvolver jogadas ofensivas e chegar com bastante perigo, principalmente, na falta batida por Ardiles que passou bem perto da trave esquerda de Brenno.

Mesmo realizando as substituições que tinha direito, não houve grande impacto no ritmo de jogo da equipe brasileira. Com isso, a manutenção do resultado até o fim da partida parecia uma consequência natural do confronto até que Ricardinho, recebendo cruzamento feito pelo zagueiro Ruan, completou pras redes e determinou a 108ª vitória do clube na história da competição continentalFICHA TÉCNICAAYACUCHO-PER 1 x 1 GRÊMIO

Local: Estádio Atahualpa, em Quito (EQU)Data e hora: 16/03/2021 - 21h30 (de Brasília)Árbitro: Esteban Ostojich (URU)Assistentes: Martin Soppi e Horacio Ferreiro (ambos URU)Cartões amarelos: Páucar, Villamarín, Mendieta (AYA) / Ruan, Fernando Henrique (GRE)Cartões vermelhos:

GOLS: Leandro Sosa (39'/1°T) (1-0), Ferreira (40'/1°T) (1-1)

AYACUCHO-PER (Técnico: Walter Fiori)

Espinoza; Delgado, Aguirre, Quina e Mendieta; Villamarín, Páucar e Ardiles (Casique, aos 44'/2°T); Carranza (Olascuaga, aos 20'/2°T), Leandro Sosa e Pósito.

GRÊMIO (Técnico: Alexandre Mendes*)

Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Lucas Araújo (Fernando Henrique, aos 17'/2°T), Darlan (Varela, aos 42'/2°T) e Thaciano (Pedro Lucas, aos 16'/2°T); Guilherme Azevedo (Léo Chú, aos 30'/2°T), Ferreira e Ricardinho (Léo Pereira, aos 42'/2°T).