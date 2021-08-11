futebol

Grêmio confirma as saídas de Matheus Henrique e Ruan para o Sassuolo-ITA

Enquanto o volante vai por empréstimo até 2022, o zagueiro foi comprado pelo clube italiano e fica no Tricolor até dezembro...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 15:32

Matheus Henrique vai atuar na Itália (Lucas Uebel/Grêmio
O Grêmio continua o seu processo de reformulação no elenco e confirmou as saídas do volante Matheus Henrique e do zagueiro Ruan. Ambos irão atuar pelo Sassuolo-ITA.
No caso de Matheus Henrique, o meio-campista já foi liberado pelo Tricolor e irá incorporar o elenco do time italiano nos próximos dias.
Agora, o meio-campista fica emprestado ao Sassuolo até o fim de 2022 e o time italiano terá a obrigação de comprar os direitos federativos do jogador. No Grêmio, Matheus Henrique disputou 139 partidas e anotou 11 gols.
No caso de Ruan, o defensor foi comprado pelo clube do calcio, mas fica disponível a Felipão e seus pares até o término do Campeonato Brasileiro.
Futuro
No acordo com o Sassuolo, o Grêmio acordo que, em caso de negociação da dupla para outro time, o Tricolor fica com 10% do dinheiro.

