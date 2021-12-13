Grêmio confirma a permanência de Vagner Mancini; planejamento de 2022 é iniciado

A segunda-feira começa agitada pelos lados do Grêmio. Após alguns dias de expectativa, o técnico Vagner Mancini teve a sua permanência confirmada pelo vice Denis Abrahão.

Com a comissão técnica garantida, agora é a hora de avaliar o elenco e definir quem pode sair e chegar ao elenco para a próxima temporada.

Contratações

Até o momento, o Grêmio não firmou com nenhum nome para a próxima temporada. A prioridade era o acerto com Vagner Mancini para desenhar o projeto de 2022.

- Jogadores na mira

De acordo com o vice Denis Abrahão, com a permanência de Vagner Mancini, a expectativa é que o treinador entregue uma lista com possíveis reforços para 2022. Porém, a prioridade é liberar alguns atletas e abrir espaço para investimentos.

- Quem saiu

Apesar de inúmeras especulações, nenhum nome foi oficialmente desligado do Grêmio.

- Quem pode sair

Com o orçamento mais baixo, a tendência é que nomes de peso, como, por exemplo, Douglas Costa, Rafinha, Miguel Borja, Kannemann, entre outros, podem sair nos próximos dias.

- Time-base de 2022

Brenno; Vanderson, Geromel, Ruan e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Lucas Silva e Douglas Costa; Ferreirinha, Alisson e Diego Souza.

- Desafios em 2022

O principal desafio do Grêmio para a próxima temporada é a Série B. A diretoria sabe que o clube precisa reagir dentro das quatro linhas e vai em busca do acesso. Além disso, o Tricolor vai trabalhar para manter a sua hegemonia no estadual, que dura quatro anos.

- Os primeiros jogos de 2022

26/1 ou 27/1 - Grêmio x Caxias

30/1 ou 31/1 - Brasil de Pelotas x Grêmio

2/2 ou 3/2 -Grêmio x São José

6/2 ou 7/2 - Grêmio x Guarany

9/2 ou 10/2 - Aimoré x Grêmio