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futebol

Grêmio confirma a contratação do meia Robinho

Sem clube desde a saída do Cruzeiro, o meio-campista assinou até o fim da temporada com o Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 16:22

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 16:22

Crédito: Divulgação/Grêmio
De maneira surpreendente, o Grêmio anunciou na tarde desta terça-feira, a chegada do meia Robinho, que estava sem clube desde a sua saída do Cruzeiro.Aos 32 anos, o jogador desembarca no Rio Grande do Sul para aumentar o leque de opções de Renato Gaúcho no setor de armação, onde tem Jean Pyerre como titular.
Além do garoto revelado pelo Tricolor, Robinho terá a concorrência de Tiago Neves, com quem atuou no Cruzeiro e conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil.
O contrato com o Grêmio vai até o término da temporada e a apresentação será divulgada nos próximos dias.
Ficha Técnica:Nome: Róbson Michael SignoriniNascimento: 10/11/1987 (32 anos)Naturalidade: Marialva (PR)Clubes: Mogi Mirim, Santos, Avaí, Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro

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