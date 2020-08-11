Grêmio confirma a contratação do meia Robinho

De maneira surpreendente, o Grêmio anunciou na tarde desta terça-feira, a chegada do meia Robinho, que estava sem clube desde a sua saída do Cruzeiro.Aos 32 anos, o jogador desembarca no Rio Grande do Sul para aumentar o leque de opções de Renato Gaúcho no setor de armação, onde tem Jean Pyerre como titular.