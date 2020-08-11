Grêmio confirma a contratação do meia Robinho

De maneira surpreendente, o Grêmio anunciou na tarde desta terça-feira, a chegada do meia Robinho, que estava sem clube desde a sua saída do Cruzeiro.Aos 32 anos, o jogador desembarca no Rio Grande do Sul para aumentar o leque de opções de Renato Gaúcho no setor de armação, onde tem Jean Pyerre como titular.
Além do garoto revelado pelo Tricolor, Robinho terá a concorrência de Tiago Neves, com quem atuou no Cruzeiro e conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil.
O contrato com o Grêmio vai até o término da temporada e a apresentação será divulgada nos próximos dias.
Ficha Técnica:Nome: Róbson Michael SignoriniNascimento: 10/11/1987 (32 anos)Naturalidade: Marialva (PR)Clubes: Mogi Mirim, Santos, Avaí, Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro