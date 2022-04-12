Grêmio conclui trâmites e anuncia oficialmente a contratação de Elkeson

Agora é oficial: o atacante Elkeson é o mais novo reforço do Grêmio para o sistema ofensivo. O anúncio da contratação do nome que já treinava no CT Luiz Carvalho foi feito na tarde desta terça-feira (12) após a conclusão da última parte necessária dentro dos trâmites burocráticos. >Veja 11 astros sul-americanos que estão ficando sem clube em junhoO Tricolor estava pendente do Certificado Internacional de Transferência (ITC, na sigla em inglês) que é emitido pela FIFA e enviado a federação onde o atleta está chegando. Neste caso, o informativo da desvinculação da Associação Chinesa de Futebol para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Desta forma, o Grêmio assegurou estar dentro do prazo legal previsto na janela de transferências do primeiro semestre (que fecha nesta terça) para a regularização do reforço que esteve na última década atuando no futebol chinês (chegando, inclusive, a adquirir a nacionalidade). Vale ressaltar que, dentro do regulamento, a inscrição no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF não se inclui no mesmo prazo. Por conta do período de inatividade, a tendência é que Elkeson passe por um período de treinos antes de estar em condições físicas de fazer sua estreia pelo Imortal, não tendo o clube uma data projetada para a conclusão desse período.