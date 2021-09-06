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futebol

Grêmio compra mais 20% dos direitos econômicos de lateral do clube

Após não negociar o jogador com o futebol inglês, direção do Grêmio ainda adquiriu mais 20% do jogador pensando numa venda futura...
LanceNet

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Publicado em 

06 set 2021 às 03:24

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 03:24

O Lateral-direito Vanderson tem sido uma das poucas coisas boas nesse time do Grêmio, que tem sofrido tanto no primeiro turno do Campeonato Brasileiro com os maus resultados e a pressão da torcida. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSE esse bom futebol praticado pelo jogador, segundo noticiou o site UOL, chamou a tenção do clube inglês Brentford, da Inglaterra, que chegou até mesmo a fazer uma proposta de 12 milhões de Euros (cerca de R$ 74 milhões na cotação atual), mas que foi recusada pela direção Grêmio por considerar o atleta uma peça chave neste momento. Além do time inglês, Spartak Moscou e Milan também mostraram interesse no atleta.
Diante desta sondagem que houve na última janela e pensando no futuro, a diretoria do Grêmio já correu e adquiriu mais 20%, sendo assim, o Imortal Tricolor agora detém 90% dos direitos econômicos do jogador. O valor da multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 307,9 milhões na cotação atual) e o contrato de Vanderson com o time gaúcho vai até 2025.
Vale destacar que o time inglês não desistiu do lateral. Ainda segundo apuração do portal UOL, existe a possibilidade Grêmio e Brentford entrarem em acordo agora e jogador se apresentar somente em janeiro. Apesar da proposta tentadora, a direção do Imortal ainda não se posicionou sobre o assunto.

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