Grêmio começa mais uma semana focado nos treinos físicos

Fim do descanso. Após um domingo de folga, o elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho para dar início a mais uma semana de preparação física com a comissão técnica.E MAIS:Promessa da base, Darlan fala sobre o Grêmio: 'É a minha segunda família'Galo seleciona 13 modelos de camisas no concurso "Manto da Massa" para votação popular até 7 de junhoNa França, Dugarry faz duras críticas ao comportamento de PayetDe acordo com a assessoria do Tricolor, os atletas ainda não realizaram trabalhos específicos com bola, pois o clube aguarda a liberação das autoridades de saúde para colocar a ação em prática.