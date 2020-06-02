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futebol

Grêmio começa mais uma semana focado nos treinos físicos

Ainda sem trabalhar com o trabalho coletivo, o elenco voltou a trabalhar o lado físico...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2020 às 00:35

Publicado em 02 de Junho de 2020 às 00:35

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Fim do descanso. Após um domingo de folga, o elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho para dar início a mais uma semana de preparação física com a comissão técnica.E MAIS:Promessa da base, Darlan fala sobre o Grêmio: 'É a minha segunda família'Galo seleciona 13 modelos de camisas no concurso "Manto da Massa" para votação popular até 7 de junhoNa França, Dugarry faz duras críticas ao comportamento de PayetDe acordo com a assessoria do Tricolor, os atletas ainda não realizaram trabalhos específicos com bola, pois o clube aguarda a liberação das autoridades de saúde para colocar a ação em prática.
Treinos
Os atletas voltam aos trabalhos nesta terça-feira e seguem a rotina de aprimoramento físico. O técnico Renato Gaúcho permanece no Rio de Janeiro e ainda não tem previsão de volta aos trabalhos.
Calendário
A tendência é que o estadual seja completado entre o fim de julho e começo de agosto. Assim que tiver a confirmação da Federação Gaúcha de Futebol, o clube projeta realizar amistosos para melhorar o ritmo de jogo. E MAIS:

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